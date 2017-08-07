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Тулячка незаконно зарегистрировала в частном доме 219 иностранцев
Фото rotfront.su

Тулячка незаконно зарегистрировала в частном доме 219 иностранцев

42-летнюю жительницу Центрального округа ждет уголовное наказание.

42-летняя ранее судимая жительница Тулы с января 2017 года поставила на регистрационный учет в своем частном доме в Центральном округе 219 иностранных граждан из двух различных государств.

Фактически же мест для проживания она им не предоставила. Такое деяние является нарушением миграционного законодательства. 

Подозреваемая призналась в содеянном. В отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.

Максимальное наказание за такое деяние составляет 3 года лишения свободы.

Факт был установлен в результате проверки, проведенной участковым и сотрудниками УВМ УМВД (Управления по вопросам миграции).

 

сегодня, в 13:26 0
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