новости
новости
Регистрация
Сотрудники Роспотребнадзора рассказали тулякам, как выбирать дыни и арбузы

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали тулякам, как выбирать дыни и арбузы

Не рекомендуется приобретать бахчевые на придорожных развалах, а у продавца стоит попросить санитарную книжку.

Управление Роспотребнадзора по тульской области с началом продаж бахчевых культур рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь. Эти рекомендации помогут потребителю приобрести безопасную и качественную продукцию:

  • Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
  • У продавцов должны быть при себе сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, а также личная медицинская книжка и информация о субъекте предпринимательства.
  • Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом. Вырезать кусок «на пробу» строго запрещено – в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы.
  • До покупателя должна доводиться информация о товаре: сорт товара, дата и место сбора, подтверждение безопасности продукции.
  • Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий, контрастный и блестящий, светлое пятно на боку, которым арбуз соприкасался с землей, должно быть желтым или оранжевым. Плодоножка у зрелого арбуза сухая.
  • На корке не должно быть трещин, вмятин. Если после покупки обнаружится, что мякоть – фиолетовая либо с желтыми прожилками, кислая на вкус, от употребления лучше отказаться.
  • Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом. Разрезанный арбуз или дыня должны храниться в холодильнике.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:31 +2
Другие статьи по темам
Событие
качество товароврекомендации Роспотребнадзоракак выбирать арбузы и дыниУправление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет электричества 8 августа
Где в Туле не будет электричества 8 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.