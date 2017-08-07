Сотрудники Роспотребнадзора рассказали тулякам, как выбирать дыни и арбузы
Не рекомендуется приобретать бахчевые на придорожных развалах, а у продавца стоит попросить санитарную книжку.
Управление Роспотребнадзора по тульской области с началом продаж бахчевых культур рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь. Эти рекомендации помогут потребителю приобрести безопасную и качественную продукцию:
- Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
- У продавцов должны быть при себе сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, а также личная медицинская книжка и информация о субъекте предпринимательства.
- Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом. Вырезать кусок «на пробу» строго запрещено – в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы.
- До покупателя должна доводиться информация о товаре: сорт товара, дата и место сбора, подтверждение безопасности продукции.
- Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий, контрастный и блестящий, светлое пятно на боку, которым арбуз соприкасался с землей, должно быть желтым или оранжевым. Плодоножка у зрелого арбуза сухая.
- На корке не должно быть трещин, вмятин. Если после покупки обнаружится, что мякоть – фиолетовая либо с желтыми прожилками, кислая на вкус, от употребления лучше отказаться.
- Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом. Разрезанный арбуз или дыня должны храниться в холодильнике.
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