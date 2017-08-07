Сотрудники Роспотребнадзора рассказали тулякам, как выбирать дыни и арбузы

Не рекомендуется приобретать бахчевые на придорожных развалах, а у продавца стоит попросить санитарную книжку.

Управление Роспотребнадзора по тульской области с началом продаж бахчевых культур рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь. Эти рекомендации помогут потребителю приобрести безопасную и качественную продукцию: