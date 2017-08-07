Погода в Туле 8 августа: дождь с грозой и ветер

Синоптики обещают переменную облачность и до 20 градусов тепла.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь (по данным сайта Метеоинфо до 6 мм), местами гроза. Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 10 до 15 градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до +25 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.