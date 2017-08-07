Где в Туле не будет электричества 8 августа

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

ул. Пушкинская, 12-б, 10, 12, 14, 12-а, 14-в, 17, 19, 21,

пр-т Ленина, 31-б, 43,

ул. Каминского, 17, 19, 21,

ул. Тургеневская, 59, 37-а, 35, 38-а, 37, 34, 39, 41, 38-б, 38-в,

п. Победы: ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9,

ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,

ул. Фрунзе, 2, 4,

ул. Володарского, 5, 7, 9,

ул. Герцена, 12-а, 50, 50-а,

ул. Пузакова, 14, 18,

ул. Приупская, 58,

п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 3-10,

ул. М. Горького, 1, 2, 11,

ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),

3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),

ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),

1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,

2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,

ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б,

п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 57, 59, 18-25, 61-78,

ул. Речная, 13-23,

ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.),

ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),

Рабочий пр-д, 3-19 (нечётн.),

ул. Пархоменко, 43, 43-а,

ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59,

Мясново: ул. Кабакова, 41, 40-44 (чётн.),

6-й пр-д, 17-41 (нечётн.), 22-44 (чётн.),

7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.).