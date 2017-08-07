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На улице Олега Кошевого в Туле ограничат скорость до 40 км/ч
Фото: zt116.ru

На улице Олега Кошевого в Туле ограничат скорость до 40 км/ч

Нововведение вступит в силу 28 августа 2017 года.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы сообщает об ограничении скорости до 40 км/ч на улице Олега Кошевого.

Нововведение коснется участка дороги от ул. Водоохранной до ул. Циолковского.

Решение об ограничении скорости было принято в администрации города, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и избежать конфликтов между пешеходами и водителями автотранспорта. Ограничение будет введено в действие с 28 августа 2017 года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:08 0
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