В Туле демонтируют незаконные торговые объекты
Об этом сегодня шла речь на оперативном совещании администрации города.
На минувшей неделе в Туле было демонтировано 10 объектов незаконной торговли: 3 – добровольно, 7 – принудительно.
Как сообщила заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, не так давно были внесены изменения в правила демонтажа. Теперь ведомство имеет право демонтировать не только столы, но и оборудование, весы, тенты
Алина Кабирова
– По новым правилам мы впервые на минувшей неделе проводили рейды, и люди не ожидали, что теперь мы это можем делать. Я думаю, что от этого будет эффект.
Евгений Авилов
– Мы каждую неделю мониторим ситуацию с незаконной торговлей. Да, необходимо давать людям, которые выращивают на своих участках овощи, возможность для их реализации. Но есть и другая категория продавцов, которые должны заключать договоры на торговлю. Незаконной торговли в Туле быть не должно, — подчеркнул глава администрации Тулы Евгений Авилов.
К слову, некоторые нестационарные торговые объекты уничтожает «естественный отбор».