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В Туле демонтируют незаконные торговые объекты

В Туле демонтируют незаконные торговые объекты

Об этом сегодня шла речь на оперативном совещании администрации города.

На минувшей неделе в Туле было демонтировано 10 объектов незаконной торговли: 3 – добровольно, 7 – принудительно.

Как сообщила заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, не так давно были внесены изменения в правила демонтажа. Теперь ведомство имеет право демонтировать не только столы, но и оборудование, весы, тенты и т. д.

Алина Кабирова

– По новым правилам мы впервые на минувшей неделе проводили рейды, и люди не ожидали, что теперь мы это можем делать. Я думаю, что от этого будет эффект.

Евгений Авилов

– Мы каждую неделю мониторим ситуацию с незаконной торговлей. Да, необходимо давать людям, которые выращивают на своих участках овощи, возможность для их реализации. Но есть и другая категория продавцов, которые должны заключать договоры на торговлю. Незаконной торговли в Туле быть не должно, — подчеркнул глава администрации Тулы Евгений Авилов.

К слову, некоторые нестационарные торговые объекты уничтожает «естественный отбор».
 

сегодня, в 10:06 +2
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