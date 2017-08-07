В Туле демонтируют незаконные торговые объекты

– Мы каждую неделю мониторим ситуацию с незаконной торговлей. Да, необходимо давать людям, которые выращивают на своих участках овощи, возможность для их реализации. Но есть и другая категория продавцов, которые должны заключать договоры на торговлю. Незаконной торговли в Туле быть не должно, — подчеркнул глава администрации Тулы Евгений Авилов.