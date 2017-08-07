Тульский авиамоделист завоевал серебро на этапе Кубка мира в Венгрии

Фото из архива Myslo.

В первые выходные августа спортсмен Евгений Яковлев принял участие в этапе Кубка мира, который прошел в Венгрии в городе Бекешчаба.

За призовой пьедестал сражался 31 пилот из Болгарии, Словакии, России, Литвы, Чехии, Франции и Украины.

Погодные условия были впечатляющими — безоблачное небо и температура + 40° С…

В результате двухдневной борьбы Евгений Яковлев в личном зачете взял серебро, обойдя спортсмена из Чехии и уступив словаку.

Сейчас сборная России прошла регистрацию на чемпионате Европы – 2017 в Венгрии. 7 августа – первый день соревнований.

В составе сборной — спортсмены Федерации авиамодельного спорта Тульской области, мастера спорта международного класса Юрий Моисеев и Яковлев Евгений. Чемпионат Европы продлится до 12 августа.