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Тульский авиамоделист завоевал серебро на этапе Кубка мира в Венгрии
Фото из архива Myslo.

Тульский авиамоделист завоевал серебро на этапе Кубка мира в Венгрии

Евгений Яковлев – мастер спорта международного класса, спортсмен Федерации авиамодельного спорта Тульской области.

В первые выходные августа спортсмен Евгений Яковлев принял участие в этапе Кубка мира, который прошел в Венгрии в городе Бекешчаба.

За призовой пьедестал сражался 31 пилот из Болгарии, Словакии, России, Литвы, Чехии, Франции и Украины.

Погодные условия были впечатляющими — безоблачное небо и температура + 40° С

В результате двухдневной борьбы Евгений Яковлев в личном зачете взял серебро, обойдя спортсмена из Чехии и уступив словаку.

Сейчас сборная России прошла регистрацию на чемпионате Европы – 2017 в Венгрии. 7 августа – первый день соревнований.

В составе сборной — спортсмены Федерации авиамодельного спорта Тульской области, мастера спорта международного класса Юрий Моисеев и Яковлев Евгений. Чемпионат Европы продлится до 12 августа.

сегодня, в 10:10 +4
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