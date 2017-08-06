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В День физкультурника для туляков проведут мастер-класс по фитнесу

В День физкультурника для туляков проведут мастер-класс по фитнесу

Спортивный праздник пройдет 12 августа на территории Тульского кремля.

В программе мероприятий:

  • флешмоб #Физкультпривет;
  • мастер-классы от ведущих фитнес-клубов;
  • соревнования по стритболу, жиму лежа, армрестлингу, армлифтингу, настольному теннису, дартсу, шашкам, шахматам, скиппингу;
  • эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых;
  • презентация Центра тестирования комплекса «ГТО»;
  • концертная программа;
  • лотереи, конкурсы, подарки;
  • бесплатная вода и кепка каждому участнику.

Начало праздника в 11.00.

сегодня, в 11:00 0
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