В День физкультурника для туляков проведут мастер-класс по фитнесу
Спортивный праздник пройдет 12 августа на территории Тульского кремля.
В программе мероприятий:
- флешмоб #Физкультпривет;
- мастер-классы от ведущих фитнес-клубов;
- соревнования по стритболу, жиму лежа, армрестлингу, армлифтингу, настольному теннису, дартсу, шашкам, шахматам, скиппингу;
- эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых;
- презентация Центра тестирования комплекса «ГТО»;
- концертная программа;
- лотереи, конкурсы, подарки;
- бесплатная вода и кепка каждому участнику.
Начало праздника в 11.00.
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