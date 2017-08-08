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В Туле грабитель вырвал сумку у пенсионерки

В Туле грабитель вырвал сумку у пенсионерки

Мужчина задержан по горячим следам.

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» поступило сообщение о том, что около дома по улице Пузакова неизвестный открыто похитил у пенсионерки сумку с мобильным телефоном, деньгами и документами.

На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. По подозрению в совершении преступления задержан не работающий ранее судимый 44-летний житель Тулы.

Мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

сегодня, в 10:55 0
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