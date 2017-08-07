Под Плавском накрыли сектантский детский лагерь

Фото Алексея Пирязева.

Как стало известно Myslo, его организовали члены церкви ЕХБ — евангельские христиане-баптисты. 77 несовершеннолетних в экстренном порядке эвакуировали по домам после того, как местные жители забили тревогу: что-то с этим лагерем не в порядке!

Скорая не доедет!

Myslo отправился на поиски закрытого лагеря.

А это, надо сказать, настоящий квест: от ближайшего населенного пункта он находится на приличном расстоянии — около 500 метров. Помогли подсказки местных.

– Тут недавно скорая приезжала, тоже искала этот лагерь, — рассказала местная жительница. — Вот только они, как и вы, наверное, по навигатору ехали. А он не той дорогой ведет. До лагеря отсюда — полтора километра пешком через плотину. На машине не проехать. А коли все же ехать решите, так это километров 15-20 в объезд. Долго!

С тропинки бывший лагерь почти не видно. Его можно опознать только по едва просвечивающимся между деревьями красным крышам.



Раиса Голубцова и ее соседка Светлана.

– Вон там они все, — машет в сторону леса жительница Гремячево Раиса Голубцова. — Недавно сюда, к детишкам-то, человек сто приезжало — много глухонемых и иностранцев. Они в длинных черных юбках, платках. Уж не знаю, зачем они в детском лагере нужны. О детях ничего плохого сказать не могу: веселые, добрые, отзывчивые, часто бегали к пруду рыбу ловить.

– Да, детки все хорошие, — продолжает соседка Светлана. — Когда в лагерь полиция нагрянула, все местные почему-то подумали, что это я ее вызвала. А мне это не нужно! Я вообще старалась не подходить к этому месту.

Рядом с ним в дереве поселились дикие пчелы — не самые приятные соседи. А если бы пчела ребенка укусила? Пока скорая найдет этот лагерь, может много времени пройти.

Медработника (будь то врач, медсестра или фельдшер) в лагере, к слову, не было: случись что с детьми, медицинскую помощь прошлось бы искать далеко за пределами окружных деревень.

Неудобные удобства

Проверка Роспотребнадзора вскрыла многочисленные нарушения норм и правил организации отдыха и содержания детей, в том числе — угрожающие их жизни и здоровью.

Ночевали дети не в кроватях, а на матрацах — во временно возведенных летних домиках. В любую погоду — на земле.

Питание было организовано на «полевой кухне» под шатром. Посуду мыли здесь же, прямо на улице, — мылом и старой губкой. Никакой термообработки, полная антисанитария.

От умывальников, душевых кабин и туалетов — одно название. В лагере дети принимали душ и справляли нужду в крохотных металлических коробках. Не развернуться!

Мыли руки там же, где и посуду. Из «анимации» – собрания в шатре, вход в который украшает баннер с надписью: «Замучены были, не приняв освобождения». На баннере ниже – черно-белые портреты людей, «узников 30-х годов Тульской области» – именно так их назвали авторы плаката. Здесь же, рядом, различные документы и дела жертв репрессии. А в правом верхнем углу — логотип: «50 лет духовного пробуждения церкви ЕХБ г. Тулы».

Евангельские христиане-баптисты — конфессия, которую эксперты называют сектой. Как мы узнали позже, ради этих учений родители и отправляли своих детей в лагерь в деревне Гремячево. Многие матери находились здесь вместе с детьми. По их словам, это не что иное, как семейный отпуск, и они вольны его проводить так, как хочется.

Так что с юридической точки зрения зацепиться не за что. Родители и дети просто разъехались по домам.

Плавский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту работы детского лагеря в деревне Гремячево. Результаты будут известны в скором времени.

Баптисты-инициативники

Проверка показала: лагерь принадлежит активному члену общины, и руководит им приверженец церкви ЕХБ . Кто такие члены церкви ЕХБ, можно ли их организацию назвать сектой и чем она опасна, рассказывает заместитель руководителя Миссионерского отдела Тульской епархии РПЦ МП Алексей Ярасов.

Алексей Ярасов – Членов церкви ЕХБ также называют баптистами, а созданные ими объединения мы называем сектами. В Туле и области действуют общины разных направлений баптизма. Организаторами закрытого детского летнего лагеря в селе Гремячево Тульской области являются так называемые баптисты-инициативники. Они целенаправленно не регистрируют свои общины, считая недопустимым такое взаимодействие с государством. В некоторых исследованиях отмечается, что сектанты почти ко всему светскому, мирскому относятся как к греховному. «Инициативники» выступают против светских развлечений (театральные постановки в общинах запрещены, телевизор рекомендуется не смотреть, ограничивается доступ к интернету). Инакомыслие в секте неприемлемо. С инакомыслящими члены общины прекращают всякое общение, называя их отступниками. По сути, эта секта жестко контролирует поступление информации из внешних источников для своих адептов, что указывает на ее тоталитарный характер.

По словам Ярасова, из-за закрытости секты баптистов-инициативников точное число членов общин этого направления сектантства в Тульской области назвать сложно. Но их не менее 1000 человек.

Так чем же опасны секты? Прежде всего, они делят людей на две группы: к одной относятся адепты, ко второй — все остальные. И если один из членов семьи становится членом некой религиозной группы, то руководство секты приложит все усилия, чтобы разбить семью человека, а затем лишить его всего имущества.

Многие семьи (как в случае с лагерем в Гремячево) приходят в секту с детьми.

Когда начинается «промывка» мозга, ребенок в большинстве случаев видит весь мир таким, как его представляют так называемые духовные наставники.

Другая опасность сект — безучастие к общественной жизни.

Такие люди не интересуются политикой, культурой, социальными проблемами, у них нет нормальных увлечений, они пренебрегают медицинской помощью. Поэтому членам секты трудно адаптироваться к реальности, некоторые из-за этого даже кончают жизнь самоубийством.

– Если ваш родственник или знакомый начинает активно вести с вами беседы на религиозные темы и приглашать вас на некие религиозные собрания, поинтересуйтесь, куда он ходит, — продолжает Алексей Ярасов. — Если вдруг окажется, что он посещает некий «молельный дом» или же некие собрания на квартире и т. п. , то есть повод насторожиться. Чтобы выяснить, является ли сектой та организация, которую начал посещать ваш знакомый или родственник, и узнать, как помочь ему оттуда выйти, нужно обратиться к профессионалам. Необходимую помощь в этом могут оказать специалисты Миссионерского отдела Тульской епархии лично (адрес: Тула, Оружейный переулок, 36, Свято-Вознесенский храм, приходской дом, 2 этаж) или по телефону 8-915-783-66-81.

«Почему подняли шум? Это прекрасный отдых!»

Myslo связался с представителями баптистской церкви в Туле. Священнослужитель общины «Международного совета церквей ЕХБ» (МСЦ ЕХБ) в Туле Виктор Орлов уверен: «для детей в деревне Гремячево были созданы прекрасные условия». Myslo приводит его прямую речь без купюр.

– У нас в основном все семьи многодетные, – говорит Виктор Орлов. – И летом мы, как и другие люди, собираемся вместе, чтобы отдохнуть. У каждого родителя берем согласие. Никого не принуждаем. А по поводу антисанитарии… Почему подняли такой шум? Если бы вы знали, в каких ужасных условиях живут люди на отдыхе, к примеру, в Абхазии. У моря же все на земле лежат, и никто не фотографирует этих людей и не берет у них интервью. А наши дети спят не на полу, а над полом.

Что такое пол? Как можно о нем говорить, если домик приподнят от земли примерно на полметра? Тут всё в порядке.

Ребята лежат высоко от земли, оторванные от всех влажностей. Прекрасные условия! А посуда… Разве кто-то на отдыхе или дома, например, пользуется термообработкой? Всем хватает обычных моющих средств. Вот и нам хватает. Тарелки, вилки и ложки также обрабатываются проточной водой. Так что в лагере была чистейшая посуда. Не понимаю, почему такой ажиотаж вокруг нашего отдыха, и считаю это провокацией со стороны спецслужб! Все, что о нас говорят, – это клевета. А начали все жители Гремячево, недовольные тем, что в деревне стало много детей. А дети что, разве не люди? Им что, отдыхать нельзя?

Сам Виктор Орлов в лагере в деревне Гремячево не был. Но такой отдых для детей он считает вполне естественным.

справка myslo

Евангельские христиане-баптисты — основная конфессия, которая придерживается баптистского вероучения, возникла в 1944 году. Общая численность евангельских христиан-баптистов превышает 400 тысяч человек.