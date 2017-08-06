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УМВД напоминает тулякам о скидках на портале Госуслуг

УМВД напоминает тулякам о скидках на портале Госуслуг

Пользователи Единого портала госуслуг с начала года могут оплачивать федеральные услуги в электронном виде со скидкой 30%.

Выгодное нововведение касается также и востребованных услуг, предоставляемых ГИБДД: получение водительского удостоверения и постановка на учет транспортного средства. Также скидки предоставляются и на госуслуги, оказываемые другими подразделениями (например, на получение загранпаспорта также предоставляется скидка в 30%).

Совершать электронные платежи можно через сайт Госуслуг либо через мобильное приложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или денежные средства со счета мобильного телефона.

Выгодное предложение для пользователей портала будет действовать до 31 декабря 2018 года.

 

вчера, в 18:00 +3
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