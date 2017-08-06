УМВД напоминает тулякам о скидках на портале Госуслуг

Выгодное нововведение касается также и востребованных услуг, предоставляемых ГИБДД: получение водительского удостоверения и постановка на учет транспортного средства. Также скидки предоставляются и на госуслуги, оказываемые другими подразделениями (например, на получение загранпаспорта также предоставляется скидка в 30%).

Совершать электронные платежи можно через сайт Госуслуг либо через мобильное приложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или денежные средства со счета мобильного телефона.