В центре Москвы вяжут в снопы тульскую пшеницу

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Ранее мы писали о трех гектарах тульского пшеничного поля, привезенного к стенам Московского кремля на фестиваль «Цветочный джем». Тульское пшеничное поле раскинулось на площади Революции, и за две недели, пожалуй, побило все рекорды по числу фотографий и селфи в соцсетях.

Сегодня, 6 августа, фестиваль «Цветочный джем» завершился. Пшеницу связали в снопы и отправили на склад. По словам организаторов, после специальной обработки снопы пшеницы вернутся в центр Москвы как часть экспозиции фестиваля «Золотая осень», которая стартует в столице 20 сентября.

Напомним, фестиваль цветов и сладостей стартовал в Москве 20 июля. Он развернулся на 42 площадках столицы. Переход от Манежной площади к площади Революции у самых стен Кремля украсила арт-композиция «Русское поле», созданная по мотивам работ передвижников и французских импрессионистов. 3 га пшеницы из Тульской области высадили в грунт у музея Революции. Золотые колосья «росли вместе с фестивалем».