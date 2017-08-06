В рамках «Тульского марафона»-2017 пройдет забег команды Антистрокс

27 августа 2017 года в рамках «Тульского марафона» в Центральном парке культуры и отдыха им. Белоусова пройдет забег команды Антистрокс.

Начало регистрации участников и выдачи пакета участника в 9.00.

Построение участников и старт забега: 10.00.

Команда Антистрокс — это группа участников, поддерживающих социально-образовательную программу Антистрокс, программу по борьбе с сосудистыми заболеваниями головного мозга, и пропагандирующая здоровый образ жизни. Пилотный проект программы Антистрокс реализуется в Тульской области при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и министерства здравоохранения Тульской области. Сайт программы antistrokes.ru.

Цели проведения забега: пропаганда ЗОЖ и приобщение населения к активным занятиям физической культурой и спортом; привлечение внимания населения к профилактике сосудистых заболеваний головного мозга, в частности, к профилактике инсульта.

К участию в забеге допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и старше, которые разделяют цели и задачи программы Антистрокс и являются сторонниками здорового образа жизни.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Регистрация на забег команды Антистрокс открыта до 25 августа 2017 года. Предварительная регистрация участников осуществляется по адресу электронной почты news@antistrokes.ru.

Для регистрации участия необходимо написать письмо с пометкой «Забег команды Антистрокс 27 августа 2017 года». В письме необходимо указать пол, возраст, место работы (учебы), размер для футболки: S, М, L, ХL. Получение ответного письма от организаторов (с почты news@antistrokes.ru) с номером и кодом регистрации будет являться подтверждением регистрации.

В пакет зарегистрированного участника входят футболка, раздаточные материалы. Для получения пакета необходимо назвать номер и код регистрации, полученные в письме от организаторов. Дополнительный бонус к пакету участника получит тот, кто сможет назвать первые признаки инсульта и рассказать о мерах неотложной помощи больным с подозрением на инсульт.