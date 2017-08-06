Какая погода ждет туляков на следующей неделе

В общем-то, лето еще никуда не уходит. И это здорово!

По данным Гидрометцентра сегодня, 6 августа, температура днем поднимется до +23 ... +28° С. Немного облаков, но осадков не ожидается. Ветер западный 2−7 м/с. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст.

Следующая неделя, по прогнозам синоптиков, начнется прохладным днем с дождиком.

Но затем температура будет повышаться и к выходным снова прилично разогреет. Увы, с 14 августа жара пойдет на спад. Но это всего лишь прогноз, будем надеяться на лучшее!