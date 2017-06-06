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Воздух в Тульской области – один из самых загрязненных в России

Воздух в Тульской области – один из самых загрязненных в России

Таковы данные доклада Роспотребнадзора.

Тульская область вошла в число регионов с повышенным уровнем загрязнения воздуха. Таковы данные доклада Роспотребнадзора. 

В 2016 году были отобраны и проанализированы более 1205 тыс. проб атмосферного воздуха в различных субъектах Российской Федерации. В числе областей с высоким уровнем загрязнения (более 5 ПДКсс - предельно допустимая концентрация среднесуточная) наряду с Татарстаном, Ленинградской, Мурманской, Рязанской областями оказалась и Тульская область. 

По данным ФИФ СГМ, воздух Тульского региона наиболее загрязнен метанолом.

сегодня, в 12:19 0
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