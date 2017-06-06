Воздух в Тульской области – один из самых загрязненных в России

Тульская область вошла в число регионов с повышенным уровнем загрязнения воздуха. Таковы данные доклада Роспотребнадзора.

В 2016 году были отобраны и проанализированы более 1205 тыс. проб атмосферного воздуха в различных субъектах Российской Федерации. В числе областей с высоким уровнем загрязнения (более 5 ПДКсс - предельно допустимая концентрация среднесуточная) наряду с Татарстаном, Ленинградской, Мурманской, Рязанской областями оказалась и Тульская область.

По данным ФИФ СГМ, воздух Тульского региона наиболее загрязнен метанолом.