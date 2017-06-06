В Белёве ночью из магазина вор украл спиртное и мягкую игрушку
Сейчас в полиции по данному факту проводится проверка.
В Белёве в полицию с заявлением обратилась женщина — директор продуктового магазина. Она сообщила, что ночью из торгового зала магазина, расположенного на улице Беликова, неизвестный украл алкоголь и мягкую игрушку.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый 33-летний житель поселка Ганьшино. Мужчина признался в содеянном.
В пресс-службе УМВД по Тульской области рассказали, что сейчас в полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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