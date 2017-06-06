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В Белёве ночью из магазина вор украл спиртное и мягкую игрушку

В Белёве ночью из магазина вор украл спиртное и мягкую игрушку

Сейчас в полиции по данному факту проводится проверка.

В Белёве в полицию с заявлением обратилась женщина — директор продуктового магазина. Она сообщила, что ночью из торгового зала магазина, расположенного на улице Беликова, неизвестный украл алкоголь и мягкую игрушку.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый 33-летний житель поселка Ганьшино. Мужчина признался в содеянном.

В пресс-службе УМВД по Тульской области рассказали, что сейчас в полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:00 0
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