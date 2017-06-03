В Туле обогащают почву с помощью нового мульчера

Фото пресс-службы администрации Тулы.

3 июня глава администрации Тулы Евгений Авилов и муниципальные чиновники провели объезд города.

В ходе объезда была проинспектирована работа новой техники – трактора «Беларус» с мощностью двигателя 130 л.с., оснащенного мульчером.

Мульчер – это навесное оборудование, предназначенное для измельчения поросли, пней и кустарника. Данная техника приобретена МКУ «Автохозяйство» с целью выполнения работ по мульчированию почвы на городских территориях для предотвращения развития сорной растительности.

Главными управлениями по территориальным округам определены объемы работ с использованием мульчера. Сегодня работы проводились в Зареченском территориальном округе на Московском шоссе, улице Октябрьской.