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В Тульской области проходит финал областного конкурса-фестиваля «Семья года»

В Тульской области проходит финал областного конкурса-фестиваля «Семья года»

60 семей региона представили творческие номера, рассказали о своих семейных традициях, соревновались в оригинальности и находчивости.

3 июня в Алексинском районе на базе пансионата «Шахтер» проходит финал областного конкурса-фестиваля «Семья года».

Областной конкурс-фестиваль «Семья года» организуется на протяжении 6 лет. В этом году он объявлен по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций».

Помимо конкурсантов в финале приняли участие обладатели гран-при областного конкурса-фестиваля «Семья года — 2016» семья Вайвод из Дубенского района, а также победители Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья» семья Аркуш из города Тулы.

Победители конкурса, занявшие первые места, будут номинированы для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года».

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов:

– Большие, талантливые, дружные семьи участников фестиваля показывают наглядный положительный пример семейного воспитания. И даже больше того — способствуют улучшению демографической ситуации в регионе. Благодарю всех участников за активность. Отмечу, что правительством Тульской области уделяется большое внимание поддержке семей с детьми, ведь семья — главное сокровище и достоинство каждого человека в жизни.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:14 0
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