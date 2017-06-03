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Под Тулой открылся XV Международный фестиваль Крапивы
Фото Дмитрия Дзюбина.

Под Тулой открылся XV Международный фестиваль Крапивы

Фестиваль проходит при поддержке областного правительства, Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и администрации Щекинского района.

Участников и гостей фестиваля приветствовала министр молодежной политики Юлия Вепринцева. А министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина зачитала поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина организаторам и гостям фестиваля.

Музыкальная программа праздника сочетается с ярмаркой сувениров и изделий ручной работы, изготовлению которых можно поучиться на традиционных мастер-классах.

В краеведческом музее все желающие могут освоить технику изготовления кружев из крапивного волокна и принять участие в интерактивных программах, квестах и конкурсах, позволяющих больше узнать об истории Крапивны и жгучем растении, ставшем символом этого города.

Организован мастер-класс по созданию обереговой куклы сибирских народов «акань», традиционным материалом для которой является крапива.

Фирменным знаком фестиваля стали крапивные бои.

Любой желающий может поучаствовать в трех различных состязаниях — «Захват флага», «Держись до конца» и «Стенка на стенку», и попробовать свои силы было и в парном бою и командном соревновании.

Также для гостей Крапивны открыт городок аттракционов «ЗакрутиХа». Здесь можно покататься на круглых и жердевых качелях, испытать ловкость в хождении на ходулях, посоревноваться в боях мешками на бревне и сыграть в старинную русскую игру «закрутиха».

Еще больше фото и полный отчет о мероприятии скоро на Myslo.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:23 +1
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