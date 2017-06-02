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В Тульской области продавали фальсифицированное сливочное масло и сыр

В Тульской области продавали фальсифицированное сливочное масло и сыр

На упаковке были указаны недостоверные сведения о предприятиях-изготовителях.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в различных торговых точках областного центра выявлены факты оборота фальсифицированной молочной продукции (сливочное масло и сыр).

Как сообщает пресс-служба ведомства, на упаковках продуктов содержались недостоверные ссылки на предприятия, якобы находящиеся в Москве и на территории Республики Беларусь.

В ходе проверки выяснилось, что производителя некачественного сливочного масла под названием «Молочный продукт» по указанному адресу вовсе не существует.

Договорные отношения между белорусским сыродельным заводом и организацией, уполномоченной на принятие претензий от российских потребителей, были прекращены ещё десять лет назад. Фирма «РиК», которая числится производителем сливочного масла, прекратила свою деятельность ещё в ноябре прошлого года.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 0
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