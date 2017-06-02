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Коммунальщики навели порядок на тульских кладбищах
Фото: tula.ru

Коммунальщики навели порядок на тульских кладбищах

Работы по сбору мусора и очистке территорий прошли в разных районах города.

Сотрудники «Сервисного центра города Тулы» с привлечением спецтехники провели работы по вывозу мусора с Горельского и Смоленского кладбищ города. Об этом сообщает администрация города.

На Всехсвятском кладбище была окошена трава и удалены сорняки. На городском кладбище №3 технические емкости заполнили водой для хозяйственных целей и вырубки поросли.

Также работы по наведению санитарного порядка прошли на Горняцком кладбище и городских кладбищах № 3, №5. С труднодоступных участков кладбища отходы выносились вручную для последующего вывоза мусора на полигон ТБО.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:55 0
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