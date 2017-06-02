Фото Леонида Почекина
В центре Тулы столкнулись «Рено» и «Шевроле»
По предварительной информации, один из водителей получил неопасные травмы.
На пересечении улиц Пушкинской и Жуковского произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Судя по всему, один из водителей неожиданно выскочил на перекрёсток, не уступив дорогу второй машине. Синяя иномарка после столкновение ушла в сторону и врезалась в столб.
Оба автомобиля получили серьёзные повреждения, в «Рено» сработала подушка безопасности. Официальной информации о пострадавших пока не поступало, одному из водителей необходимая помощь была оказана на месте.
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