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В центре Тулы столкнулись «Рено» и «Шевроле»
Фото Леонида Почекина

В центре Тулы столкнулись «Рено» и «Шевроле»

По предварительной информации, один из водителей получил неопасные травмы.

На пересечении улиц Пушкинской и Жуковского произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Судя по всему, один из водителей неожиданно выскочил на перекрёсток, не уступив дорогу второй машине. Синяя иномарка после столкновение ушла в сторону и врезалась в столб.

Оба автомобиля получили серьёзные повреждения, в «Рено» сработала подушка безопасности. Официальной информации о пострадавших пока не поступало, одному из водителей необходимая помощь была оказана на месте.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:46 +2
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