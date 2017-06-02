В центре Тулы столкнулись «Рено» и «Шевроле»

Фото Леонида Почекина

По предварительной информации, один из водителей получил неопасные травмы.

На пересечении улиц Пушкинской и Жуковского произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Судя по всему, один из водителей неожиданно выскочил на перекрёсток, не уступив дорогу второй машине. Синяя иномарка после столкновение ушла в сторону и врезалась в столб.

Оба автомобиля получили серьёзные повреждения, в «Рено» сработала подушка безопасности. Официальной информации о пострадавших пока не поступало, одному из водителей необходимая помощь была оказана на месте.