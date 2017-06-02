В Новомосковске волонтёры раздают малообеспеченным семьям детскую одежду
Акция стартовала в День защиты детей. В ней принимают участие православные активисты движения «Георгиевцы».
В Новомосковске и Донском началась благотворительная акция по раздаче новой детской одежды нуждающимся в помощи семьям, организаторами которой стали православные волонтеры движения «Георгиевцы» Тульской области, при поддержке Новомосковского благочиния Тульской епархии и ТРОО «Молсоцпроект».
Волонтёры движения «Георгиевцы», находящего при новомосковском Свято-Успенском мужском монастыре, собрали более 150 комплектов новой одежды, стоимостью свыше 200 тысяч рублей.
Вещи рассчитаны на детей в возрасте до 14 лет: конверты, пеленки, распашонки, комбинезоны, головные уборы для новорожденных, одежда для малышей, мальчиков и девочек. Акция продлится до конца июня. По словам руководителя движения «Георгиевцы» Евгения Шведкова, подобные мероприятия должны проводиться регулярно:
К сожалению, не каждая семья может позволить себе часто обновлять детский гардероб. Мы планируем проводить подобные акции несколько раз в год и расширить географию проекта.