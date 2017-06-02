новости
новости
Регистрация
В Новомосковске волонтёры раздают малообеспеченным семьям детскую одежду

В Новомосковске волонтёры раздают малообеспеченным семьям детскую одежду

Акция стартовала в День защиты детей. В ней принимают участие православные активисты движения «Георгиевцы».

В Новомосковске и Донском началась благотворительная акция по раздаче новой детской одежды нуждающимся в помощи семьям, организаторами которой стали православные волонтеры движения «Георгиевцы» Тульской области, при поддержке Новомосковского благочиния Тульской епархии и ТРОО «Молсоцпроект».

Волонтёры движения «Георгиевцы», находящего при новомосковском Свято-Успенском мужском монастыре, собрали более 150 комплектов новой одежды, стоимостью свыше 200 тысяч рублей.

Вещи рассчитаны на детей в возрасте до 14 лет: конверты, пеленки, распашонки, комбинезоны, головные уборы для новорожденных, одежда для малышей, мальчиков и девочек. Акция продлится до конца июня. По словам руководителя движения «Георгиевцы» Евгения Шведкова, подобные мероприятия должны проводиться регулярно:

К сожалению, не каждая семья может позволить себе часто обновлять детский гардероб. Мы планируем проводить подобные акции несколько раз в год и расширить географию проекта.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +4
Другие статьи по темам
Событие
благотворительностьвещи для детейпомощь малоимущим семьямволонтёрыдвижение Георгиевцы
Место
Тульская областьНовомосковскДонской

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Коммунальщики навели порядок на тульских кладбищах
Коммунальщики навели порядок на тульских кладбищах
Под Тулой иномарка после столкновения с «ВАЗом» врезалась в опору ЛЭП
Под Тулой иномарка после столкновения с «ВАЗом» врезалась в опору ЛЭП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.