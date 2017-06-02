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Под Тулой иномарка после столкновения с «ВАЗом» врезалась в опору ЛЭП

Под Тулой иномарка после столкновения с «ВАЗом» врезалась в опору ЛЭП

Сотрудники тульской Госавтоинспекции сообщают о дорожных происшествиях за последние сутки.

Накануне, 1 июня, в 1.25, на 36-м километре трассы «Крым», на подъезде к Туле, 26-летний молодой человек, управляя отечественной «пятёркой», столкнулся с автомобилем Hyundai Accent, за рулём которого находился 24-летний туляк.

От удара иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в дорожное ограждение и опору ЛЭП.  В аварии пострадали две пассажирки иномарки – девушки 19 и 20 лет, а также водитель отечественной легковушки. Все трое после оказания помощи были отпущены домой, госпитализация не потребовалась.

В тот же день, в 14.21, в Ефремове, на улице Красная площадь, 60-летний водитель отечественной «семёрки» сбил пешехода – 49-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пострадавший пешеход был доставлен в медицинское учреждение. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 0
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