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Тульские коммунальщики отремонтировали кровлю над квартирой женщины-инвалида
Фото Дмитрия Дзюбина

Тульские коммунальщики отремонтировали кровлю над квартирой женщины-инвалида

Пенсионерка добивалась ремонта полгода. Решить проблему удалось с помощью обращения в редакцию «Слободы» и вмешательства прокуратуры.

Ранее мы писали о том, как пенсионерка Любовь Чернуха на протяжении нескольких месяцев добивалась ремонта протекающей кровли над своей квартирой. После выхода публикации ситуацией заинтересовалась прокуратура и провела проверку.

В адрес генерального директора УК «Ваш Дом», обслуживающей многоэтажку, в которой проживает Любовь Чернуха, было внесено представление. По требованию прокуратуры управляющей компанией был произведён текущий ремонт кровли, в продухах подвала установлены решётки, восстановлена кирпичная кладка чердака, при входе на чердак навешан замок.

Виновное в выявленных нарушениях закона должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении заместителя начальника участка УК «Ваш Дом» возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Тульской области. Решение вопроса остается на контроле городской прокуратуры.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:15 0
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