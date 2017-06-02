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В Узловском районе 17-летнего подростка задержали за покупку наркотиков

В Узловском районе 17-летнего подростка задержали за покупку наркотиков

В отношении парня возбуждено и расследуется уголовное дело. Ему грозит до десяти лет колонии.

Следственным отделом по городу Узловая СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. По информации пресс-службы ведомства, он подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, в мае текущего года, подозреваемый, находясь в поселке Каменский Узловского района у неустановленного лица незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое вещество в крупном размере.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемому грозит от трёх до десяти лет лишения свободы, либо штраф до полумиллиона рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:47 0
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