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В ОЭЗ «Узловая» откроют три новых химических производства

В ОЭЗ «Узловая» откроют три новых химических производства

Общий объём инвестиций составит 775 млн рублей. На новых заводах будет создано более 200 рабочих мест.

Правительством Тульской области и группой компаний «УНИХИМТЕК», учреждённой Московским Государственным Университетом им. М.В. Ломоносова в ходе экономического форума подписано три соглашения о сотрудничестве.

Документы подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Председателя Совета директоров ЗАО НПО «УНИХИМТЕК» Виктор Авдеев. Соглашения предусматривают реализацию трёх инвестиционных проектов в сфере химической промышленности на территории ОЭЗ «Узловая».

Согласно документу, ООО «УТМ» планирует наладить производство огнезащитных, теплоизоляционных и антикоррозионных материалов. Компания «ТЕНЗОГРАФ» будет выпускать высокотемпературные композиционные уплотнительные материалы для герметизации оборудования и трубопроводов и производства климатических панелей. Проект ООО «ИТЕКМА-СИНТЕЗ» предполагает создание малотоннажного химического производства компонентов для высокотехнологичных полимерных материалов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, общий объем инвестиций составит 775 млн рублей. Запуск трёх промышленных площадок позволит создать более 200 новых рабочих мест.

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