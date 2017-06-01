Систему водоснабжения в Ясногорске реконструируют на средства «Сбербанка»

Проведение работ будет финансироваться за счёт кредитных ресурсов. Подобное соглашение в сфере ЖКХ подписано впервые в России.

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано концессионное соглашение между правительством Тульской области, ПАО «Сбербанк» и ЗАО «Региональная генерирующая компания №1» при поддержке Минстроя России. Такое соглашение государственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ подписано впервые в истории нашей страны.

Глава тульского региона Алексей Дюмин сообщил, что правительство Тульской области совместно с Минстроем России и Сбербанком разработали «типовое» кредитное решение по концессиям для дальнейшего внедрения по всей стране:

Привлечение инвесторов на принципах государственно-частного партнёрства – действенный механизм решения инфраструктурных проблем. Сегодняшнее соглашение открывает новые возможности в рамках концессионных соглашений в целом.

Согласно тексту документа, предполагается провести масштабную реконструкцию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Ясногорска с привлечением кредитных ресурсов.

Среди планируемых мероприятий – техническое перевооружение пяти котельных на сумму более 175 млн рублей и реконструкция тепловых сетей на 277 млн рублей.