На Алексинской бумажно-картонной фабрике реконструируют производственную линию

Документ предусматривает реконструкцию производственной линии по выпуску картона и бумаги для полиграфической и упаковочной отрасли на Алексинской бумажно-картонной фабрике.

Соглашение подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель Наблюдательного Совета ООО «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг.

По словам главы региона, сегодня Алексинская бумажно-картонная фабрика — современное развивающееся предприятие. Успехи компании — во многом результат профессионального управления. Алексей Дюмин также подчеркнул, что подписанное соглашение предусматривает привлечение 4 миллиардов рублей инвестиций на модернизацию производства. Кроме того, проект позволит увеличить объёмы продукции и вывести её качество на новый уровень.

– Реализация проекта в моногороде Алексин позволит создать дополнительные рабочие места и повысит экономические показатели муниципалитета, — сказал губернатор.

Как отметил Анатолий Штейнберг, предприятия группы компаний находятся в шести регионах России.

– Для размещения очередного крупного производства мы выбрали именно Тульскую область, потому что в регионе созданы наиболее благоприятные условия для развития, — сказал председатель Наблюдательного Совета ООО «СФТ Групп».

справка

АО «Алексинская БКФ» основана в 1962 году. Специализируется на производстве картона коробочного марки «В-1c» и марки «Б-1c». В августе 2005 г. освоен выпуск гильзового картона. В начале 2005 года предприятие вошло в состав вертикально интегрированного холдинга SFT group. Проведён ряд мероприятий по восстановлению оборудования, технологии, зданий и сооружений, набран новый персонал, разработаны новые виды продукции. Произведён выход на рынки сбыта по всей европейской части России, а также в страны СНГ.

Фабрика активно наращивает свой производственный потенциал для дальнейшего увеличения объёмов производства, улучшения качества и расширения ассортимента продукции. Расширяется география поставок продукции АО «Алексинская БКФ» не только на рынок России и стран СНГ, но и на рынки дальнего зарубежья. Упаковочные материалы, произведённые из картона предприятия, пользуются широким спросом не только в России, но и за рубежом.