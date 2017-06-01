В Тульской области «Рено» насмерть сбил мужчину

Фото УГИБДД по Тульской области.

31 мая в 22.00 на 5-м километре автодороги «Малахово-Заокский-Музей-усадьба «Поленово» 51-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», сбил 57-летнего мужчину, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

В УГИБДД по Тульской области сообщили, что в результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.