Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области «Рено» насмерть сбил мужчину
Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
31 мая в 22.00 на 5-м километре автодороги «Малахово-Заокский-Музей-усадьба «Поленово» 51-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», сбил 57-летнего мужчину, который двигался по проезжей части в попутном направлении.
В УГИБДД по Тульской области сообщили, что в результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
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