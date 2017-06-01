новости
новости
Регистрация
В Тульской области «Рено» насмерть сбил мужчину
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области «Рено» насмерть сбил мужчину

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

31 мая в 22.00 на 5-м километре автодороги «Малахово-Заокский-Музей-усадьба «Поленово» 51-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», сбил 57-летнего мужчину, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

В УГИБДД по Тульской области сообщили, что в результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
погиб

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ранним утром в Туле загорелся автомобиль «Ауди»
Ранним утром в Туле загорелся автомобиль «Ауди»
На Алексинской бумажно-картонной фабрике реконструируют производственную линию
На Алексинской бумажно-картонной фабрике реконструируют производственную линию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.