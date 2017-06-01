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В Тульской области объявлено штормовое предупреждение

В Тульской области объявлено штормовое предупреждение

В нашем регионе ожидается сильный ветер, гроза и град.

МЧС РФ получило от Гидрометцентра предупреждение об ухудшении погоды в ряде областей и республик Центрального и Приволжского регионов. В их числе Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Курская, Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан и Пермский край, пишет «Российская газета».

В перечисленных регионах ожидается шквалистый ветер, скорость порывов которого может достигать 24 метров в секунду. Также ожидаются сильные дожди, местами грозы и град.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:12 0
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