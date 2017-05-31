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Несколько тысяч туляков примут участие во флешмобе «Манекен челлендж»

Несколько тысяч туляков примут участие во флешмобе «Манекен челлендж»

Мероприятие пройдет в день старта масштабного проекта «Лето в парках».

Самый крупный в Туле флешмоб «манекен челлендж» состоится в Центральном парке города 4 июня. Местом проведения станет Фонтанная площадь.

Мероприятие пройдет в день старта масштабного проекта «Лето в парках».

Время начала «манекен челленджа» – 18.00.

Участники флешмоба, а это несколько тысяч туляков, замрут на несколько минут.

Кстати, 11 мая в Центральном парке состоялся аналогичный флешмоб. Его организаторами выступили популярные ведущие Тулы. Участниками стали туляки в возрасте от 7 до 70 лет. Видео опубликовал в соцсетях Олег Кондауров, смотрим что из этого получилось:

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:48 0
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