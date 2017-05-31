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В Туле появились специализированные экоконтейнеры
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле появились специализированные экоконтейнеры

Они предназначены для сбора и временного хранения энергосберегающих ламп, ртутных термометров и батареек.

Первый экоконтейнер для сбора и временного хранения энергосберегающих ламп, ртутных термометров и батареек был установлен на контейнерной площадке на ул. М. Горького, между домами 29 и 31.

Такие контейнеры устанавливаются в рамках Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс», реализуемого в рамках Года экологии.

Тула стала одним из первых городов, примкнувших к проекту. 

Этот проект - единственный на территории РФ, который предоставляет полноценный цикл безопасного сбора, временного хранения и последующей утилизаций опасных бытовых и промышленных отходов 1-4 класса опасности.

На сегодняшний день экобокс – это единственный в России сертифицированный экоконтейнер, предназначенный для безопасного сбора и временного хранения опасных отходов.

Каждые две недели специалисты будут вынимать опасные отходы и на специально оборудованных машинах транспортируют их на завод по демеркуризации и утилизации опасных бытовых отходов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:41 +1
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