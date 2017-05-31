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В Туле появится школа магов, бесплатные занятия йогой и кроссфит
Фото из архива Myslo.

В Туле появится школа магов, бесплатные занятия йогой и кроссфит

Директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев рассказал, что ждёт туляков летом в парках.

По поручению губернатора Тульской области с июня 2016 по февраль 2017 года тульскими парками были реализованы два проекта: «Лето в парках» и «Зима по-тульски».

В прошлом году проект «Лето в парках» был очень успешным. В Туле прошло 585 мероприятий, в которых поучаствовали 40000 человек. В области организовали 1500 мероприятий, в которых поучаствовали 126 тысяч детей.
 

Андрей Журавлев

– Наш девиз: «Парки — это территории для всех и каждого». Наши мероприятия направлены на разную аудиторию: от маленьких детей до пожилых людей. В этом году мы сохранили стилистику проекта. Но в этот раз мы добавили хештег #летовпарках. Теперь туляки могут узнать всю информацию о мероприятии в социальный сетях по хештегу, — рассказал директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев.

Анонсировать мероприятия будут в СМИ и на билбордах на улицах города. Полная информация доступна также на сайте ГУ ТО «Тульские парки».

- Мероприятий запланировано так много, что афиша не вместила их все. В этом году в проекте представлены 4 направления: спорт, развлечения, искусство и экология. Туляков ждут экологические квесты, отрытый микрофон с экологами, которые расскажут о природе и животных, занесённых в красную книгу. На детском городке Центрального парка будет установлен макет, приказывающий зарождение и развитие жизни на земле, — сказал Андрей Журавлев.

В этом году Тульские парки продолжат развивать направление спорта. Летом для туляков будут организованы йога, занятия для пожилых людей, пилатес для пенсионеров. Зарядку заменит кроссфит в вечернее время.

В этом году появится новое направление — занятия на роликах. А в июле в Центрально парке состоится первый Тульский полумарафон.

Летом всех гостей и жителей Тулы ждут много музыкальных вечеров, детские праздники: день непослушания, день индейцев и день шоколада.

В тульских парках продолжит работать передвижная библиотека.

Много новых мероприятий ждёт юных туляков: будут проходить мастер-классы по правополушарному рисованию. А один раз в месяц будет работать школа юных магов, в которой детей будут обучать фокусам.
Все занятия в рамках проекта будут бесплатными.

Руководитель тульских парков отметил, что в этом году проект «Лето в парках» затронет не только областной центр, но и все муниципальные образования. Программа мероприятий постоянно дополняется. Поэтому руководство парков с удовольствием примет идеи от жителей области.

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 10:58 +1
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Андрей Журавлев
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