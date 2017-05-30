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В деревне Старо-Басово продолжается борьба за детскую площадку
Фото Сергея Кораблина.

В деревне Старо-Басово продолжается борьба за детскую площадку

По словам жителей, администрация разводит руками: министерство земельных отношений настаивает, что участок оформлен правильно.

В середине апреля в редакцию портала Myslo от имени всех жителей поселка Старо-Басово обратилась жительница Тулы Марина Гомозова: из-за путаницы в бумагах участок, где расположена единственная детская площадка в округе, отдали под дачу матери ребенка-инвалида. Жители деревни не пожелали отдавать площадку так просто, и обратились в СМИ, чтобы привлечь к этой ситуации внимание не только государственных служб, но и общественности.


Так выглядит спорная площадка сегодня.

Однако прошло больше месяца, а дело с места не сдвинулось — больше того, выяснилось, что обещанного приостановления процесса по оформлению документов администрация не сделала. И жители Старо-Басова снова обратились к нам.

— Я только за последние дни в прокуратуре уже раза три побывал! Как ответ из администрации пришел — ходил к адвокату, писал во все инстанции… -рассказал Сергей Кораблин. — Нам отказали, да, но по сути — по ошибке. Оказывается, наш запрос в администрацию для рассмотрения направили в Ленинский район, а ведь наша деревня теперь относится к Центральному. Так что теперь пришлось писать новый запрос.

Сергей уверяет: и в администрации Тулы, и в прокуратуре, и в адвокатской конторе говорят, что деревня имеет право на эту площадку. Но из-за проволочек в разбирательствах оформление спорного участка на новую владелицу ушло далеко вперед.

Сейчас документы находятся в министерстве земельных отношений, а там утверждают, что все оформлено по закону.

— Как же оно может быть по закону оформлено? — возмущается Кораблин. — Они при оформлении земли на место даже не выехали, а когда участку уже присвоили кадастровый номер, выяснилось, что он выделен с наложением на соседний участок. Если бы они выехали, то увидели бы, что территория занята!


Спорный участок выделен на схеме зеленым

Кроме того, адвокат, с которым общался активный житель Старо-Басово, утверждает: по имеющимся у них бумагам, которые подписывал еще Горбатов, участок должны были оформить на деревню официально.

Но по какой-то причине в свое время эти документы «положили под сукно» и оформление остановилось на полпути.

Во всех инстанциях Сергею Кораблину, по его словам, советовали снова обращаться в СМИ, сделать процесс земельных споров максимально публичным. А шансы отстоять площадку у них хоть и зыбкие, но есть. 

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Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:05 +2
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