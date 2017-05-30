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В деревню Белоозеро Кимовского района провели газ
Фото: tularegion.ru

В деревню Белоозеро Кимовского района провели газ

Районные чиновники обещают, что до конца года «голубое топливо» поступит в семь населённых пунктов.

В деревне Белоозеро Кимовского района состоялась торжественная церемония запуска системы газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров, главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Анатолий Симонов и глава администрации Кимовского района Эдуард Фролов.

В разговоре с местными жителями глава администрации пообещал, что до конца года ещё семь населённых пунктов района будут газифицированы. После этого состоялось символическое зажжение газового факела, а затем прошёл концерт с участием местных творческих коллективов.

В деревне Белоозеро проживает около 300 человек. Газ в рамках региональной программы «Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014-2021 годы» поступит в 87 домов. Строительство газопровода началось в 2016 году. Объём субсидий составил почти 12 млн рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 +1
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Место
Тульская областьКимовский район

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