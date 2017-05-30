На улицах Тулы высадили более 300 тысяч цветов

Фото: tula.ru

В ближайшее время на улицах города появится ещё 150 тысяч цветочных саженцев.

Специалисты подрядной организации «Дизайн-Стиль» проводили высадку герани, петунии и цинерарии в Туле, а также в поселках Шатск, Торхово и Сергиевский.

С начала сезона в муниципальном образовании город Тула было высажено более 300 тысяч цветов. В ближайшее время планируется высадка саженцев на площади Победы и Крестовоздвиженской площади. Они заменят тюльпаны, которые уже отцвели.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего в этом году планируется высадить более 450 тысяч цветов.