новости
новости
Регистрация
На улицах Тулы высадили более 300 тысяч цветов
Фото: tula.ru

На улицах Тулы высадили более 300 тысяч цветов

В ближайшее время на улицах города появится ещё 150 тысяч цветочных саженцев.

Специалисты подрядной организации «Дизайн-Стиль» проводили высадку герани, петунии и цинерарии в Туле, а также в поселках Шатск, Торхово и Сергиевский.

С начала сезона в муниципальном образовании город Тула было высажено более 300 тысяч цветов. В ближайшее время планируется высадка саженцев на площади Победы и Крестовоздвиженской площади. Они заменят тюльпаны, которые уже отцвели.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего в этом году планируется высадить более 450 тысяч цветов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:49 0
Другие статьи по темам
Событие
высадка цветовработы по благоустройствуцветы в Тулеблагоустройство Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В деревню Белоозеро Кимовского района провели газ
В деревню Белоозеро Кимовского района провели газ
В Алексине портреты героев Великой Отечественной войны заклеили рекламой
В Алексине портреты героев Великой Отечественной войны заклеили рекламой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.