Жительница Суворова унесла из почтового отделения чужие посылки с косметикой

Женщине удалось обмануть оператора. Она обвиняется в мошенничестве. Её дальнейшую судьбу будет решать суд.

Исполняющий обязанности прокурора Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении мошенничества.

По версии следователей, в июне прошлого года обвиняемая пришла в одно из отделений «Почты России» и подошла к окну выдачи посылок. Убедив оператора почтовой связи в том, что она якобы должна получить три коробки с косметикой, женщина спокойно забрала чужие посылки с товарами на сумму около десяти тысяч рублей.

После этого мошенница спокойно вышла из отделения и скрылась. Как отмечает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе расследования материальный ущерб был возмещён в полном объёме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.