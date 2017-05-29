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В Туле рано утром сгорел автомобиль
Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

В Туле рано утром сгорел автомобиль

В результате происшествия у автомобиля ВАЗ-2105 выгорели моторный отсек, салон и багажный отсек.

29 мая 2017 года в 05.41 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2105, находившегося на улице Батищева в Тула. 

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-5 и СПСЧ. Прибыв на место происшествия в 05.50, пожарные погасили горящую машину к 05.53.

В результате происшествия выгорели моторный отсек, салон и багажный отсек. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:51 +2
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