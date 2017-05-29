Управляющие компании Тулы будут штрафовать за некошеную траву во дворах
Об этом на оперативном совещании сообщила заместитель руководителя УАТН Алина Кабирова.
На оперативном совещании заместитель руководителя Управления по административно-техническому надзору (УАТН) Алина Кабирова рассказала, что на минувшей неделе в деятельности УК было выявлено 153 нарушения, из них 151 – некошеная трава.
Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин отметил, что от предписаний пора переходить к штрафам, добавив, что такое количество аналогичных нарушений недопустимо.
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