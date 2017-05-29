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Управляющие компании Тулы будут штрафовать за некошеную траву во дворах

Управляющие компании Тулы будут штрафовать за некошеную траву во дворах

Об этом на оперативном совещании сообщила заместитель руководителя УАТН Алина Кабирова.

На оперативном совещании заместитель руководителя Управления по административно-техническому надзору (УАТН) Алина Кабирова рассказала, что на минувшей неделе в деятельности УК было выявлено 153 нарушения, из них 151 – некошеная трава.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин отметил, что от предписаний пора переходить к штрафам, добавив, что такое количество аналогичных нарушений недопустимо.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:50 +3
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неокошенная траваштрафыУАТН

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