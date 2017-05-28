На акции «Белый цветок» туляки помогли детям

27 мая в Центральном парке состоялась благотворительная акция «Белый цветок». Тысячи туляков специально пришли в парк, чтобы помочь тяжело больным детям.

«Белый цветок» — общероссийский праздник с долгой историей: он был основан императором Николаем еще в 1911 году. Сейчас акция проводится во многих городах страны, а в Туле его уже во второй раз организует уполномоченный по правам ребенка в Тульской области и областное правительство при поддержке Тульской митрополии, Ассоциации благотворителей «Белый цветок» и Фонда Святителя Василия Великого.

В этом году акция «Белый цветок» направлена на помощь пятерым тяжелобольным детям. 2-летней Ксюше необходимы препараты для лечения, 15-летнему Даниле — коляска-ступенькоход, двум Ульянам — 3 и 13 лет — вертикализаторы для нормального функционирования внутренних органов.



Ульяна, 13 лет, с бабушкой

А 5-летнему воспитаннику Дома ребенка Абдугани, который восстанавливается после черепно-мозговой травмы, — подъемник.



Абдугани

Всё это — очень дорогостоящее оборудование: например, подъемник стоит минимум 160 000 рублей. И без помощи неравнодушных людей здесь не справиться.

И есть надежда (и даже уверенность!), что проблемы этих детишек решатся уже в ближайшие дни.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Тульской области Натальи Зыковой, в прошлом году в ходе акции «Белый цветок» удалось собрать почти 2 миллиона рублей и помочь 9 детям! Помогали простые люди-участники акции, внесли свой вклад некоторые предприятия и организации. В этом году помощь также поступила от крупных благотворителей, и конечно, свою лепту в это большое доброе дело вложил каждый, кто пришел на акцию в парк.

— У нас очень добрый край, в котором живет много отзывчивых, неравнодушных людей, — говорит Наталья Зыкова. — Уверена, что тем детям, ради которых мы сегодня собрались, будет обязательно оказана помощь. Так, от сердца к сердцу, и делаются добрые дела. Если нам удастся собрать средств больше, чем необходимо на помощь этим пятерым детишкам, мы адресно направим их другим детям, которые также нуждаются в поддержке. Спасибо всем, кто пришел сегодня не просто погулять в парк, а целенаправленно, чтобы поучаствовать в акции. Надеюсь, что праздник станет традиционным и любимым.



митрополит Тульский и Ефремовский Алексий

— Беда, разделенная отзывчивостью человеческих сердец, уменьшается, — говорит митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. — Пятерым детям так нужна серьезная медицинская помощь, требующая больших материальных затрат. И там, где одной семье невозможно поднять это бремя, общими усилиями и заботой можно решить проблему и уменьшить беду. Спасибо всем за неравнодушие сердец!

Пример того, как, объединившись, можно уменьшить чью-то беду, — история Ксении из Алексина, которая в результате осложнений после гриппа оказалась в инвалидной коляске. В прошлом году на празднике «Белый цветок» благодаря помощи неравнодушных людей удалось собрать средства на вертикализатор, и сейчас девочка чувствует себя гораздо лучше.

— Спасибо всем за то, что вы оказываете помощь, — говорит заместитель председателя правительства Тульской области, министр по молодежной политике ТО Юлия Вепринцева. — Ведь вместе, дружной командой мы сможем решить любую проблему.

Пожертвования во время праздника можно было сделать любым удобным способом. Например, купить сувенир ручной работы на ярмарке. По словам Елены Старостиной из Кимовска, которая участвует в празднике уже во второй раз, изделия на продажу изготовили детишки из детдомов, школ, детских садов, а также сделали тульские мастера и предоставили местные предприниматели.

Все средства, вырученные от продажи, пойдут на благотворительную помощь.

Также на празднике работало множество творческих зон, где можно было сплести фенечку из бисера, сделать игрушку, сварить мыло, порисовать цветным песком, сделать аквагрим — и оставить пожертвование в специальных коробках, которые стояли на каждом столе.

Любую денежную помощь также можно было обменять на шарики или символы акции — белые цветы, которые сделали дети из 120 тульских школ. А «карты добра», составленные из белых роз, к финалу акции превратились в карту добрых сердец — это значит, что все цветы были обменяны на пожертвования в пользу детишек, которые ждут помощи.



Педагоги и воспитанники из Белева

Из Белева специально на праздник в парк приехали педагоги и воспитанники социально-реабилитационного центра:

— Мы знали об этой акции и очень рады быть причастными к такому доброму делу. Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем «Белый цветок» проходил на тульской земле, потому что для людей это реальная возможность помощь тем, кто в этом нуждается.

Елена с дочерьми Дианой и Анастасией:

— Пришли на праздник, чтобы внести свой посильный вклад в хорошее дело помощи детишкам. Купили игрушки, белые цветы. Надеемся, что все вместе мы сможем помочь этим малышам!

Елена с сыновьями Никитой и Ильей:

— Очень нужная акция и отлично организованный праздник, на котором каждый сможет помочь в меру своих сил. Мы с детьми сделали пожертвования и получили прекрасные белые цветы, а старший сын сделал аквагрим. Пусть наш вклад поможет детишкам быть здоровыми!