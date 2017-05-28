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В Тульской области за сутки поймали пять человек с наркотиками

В Тульской области за сутки поймали пять человек с наркотиками

Среди найденных веществ были метадон, «соль», каннабис, спайс и метиловый эфир.

За прошедшие сутки полицейскими выявлены 5 фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ:

  • В Туле полицейские в подъезде дома по улице Пушкинской в ходе личного досмотра изъяли у нигде не работающего ранее судимого 36-летнего мужчины 0,95 г наркотического вещества, содержащего метадон;
  • Около дома по улице Мира областного центра в ходе личного досмотра у 20-летней тулячки изъято 1,50 г наркотического вещества «соль»;
  • В Ефремове у 35-летнего местного жителя изъято 12,4 г канабиса;
  • В Новомосковске в ходе личного досмотра у 33-летнего жителя поселка Грицовский Веневского района изъято 1,56  г «спайса»;
  • В Узловском районе около поселка Каменецкий у 29-летнего мужчины изъято 2,96 г вещества, содержащего метиловый эфир.

По каждому из вышеуказанных фактов в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 

сегодня, в 16:32 0
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