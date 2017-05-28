Фото предоставлено пресс-службой МЧС.
В Туле ночью сгорел автомобиль «Мерседес»
В результате происшествия автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет.
28 мая 2017 года в 02.44 диспетчеру «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании автомобиля «Мерседес», находившегося на улице Верхняя Студенка в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-5. Прибыв на место происшествия в 02.54, пожарные потушили огонь к 03.04.
В результате происшествия автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.
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