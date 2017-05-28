В Туле ночью сгорел автомобиль «Мерседес»

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

В результате происшествия автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет.

28 мая 2017 года в 02.44 диспетчеру «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании автомобиля «Мерседес», находившегося на улице Верхняя Студенка в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-5. Прибыв на место происшествия в 02.54, пожарные потушили огонь к 03.04.

В результате происшествия автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.