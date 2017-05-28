Глава тульского УФСБ поздравил пограничников с профессиональным праздником

Он пожелал всем, кто связан с обеспечением безопасности государства и охраной его границ, крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в службе и труде.

Начальник УФСБ России по Тульской области А. Зиновьев от лица руководства, сотрудников и совета ветеранов УФСБ России по Тульской области поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы, а также членов их семей с праздником — Днём Пограничника России:

«Во все времена охрана священных рубежей нашей Родины являлась делом государственной важности, требующим личного мужества и самоотверженности. Пограничники при защите и обороне государственной границы являли собой образец патриотизма и верности воинскому долгу.

В этот день выражаем слова благодарности ветеранам-пограничникам. За Вашими плечами — огромный опыт службы в пограничных органах. Вы отдали лучшие годы своей жизни благородному и важному делу служения Отечеству — обеспечению неприкосновенности его рубежей. Вам есть чем гордиться и есть, что передать новому поколению.

Ваш профессионализм, богатый служебный и жизненный опыт снискали заслуженный авторитет и уважение.

Сегодня пограничные органы ФСБ России продолжают оставаться надёжной защитой российского суверенитета, гарантией безопасности Отечества и целостности наших границ, показывают образцы стойкости и выдержки в повседневной жизни, самоотверженность, мужество и героизм в боевой обстановке.

Искренне желаем всем, чья судьба неразрывно связана с обеспечением безопасности государства и охраной его границ, крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в службе и труде на благо Отечества.»