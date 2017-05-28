В Новомосковске построят новую ледовую арену

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Вчера, 27 мая в Новомосковске прошла торжественная церемония закладки камня в строительство новой ледовой арены.

Камень в строительство новой арены, которая будет располагаться рядом с действующим ледовым дворцом «Юбилейный», После приветственных слов заложили губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев и легенда советского и российского хоккея Вячеслав Фетисов.

Губернатор Тульской области поблагодарил компанию «Полипласт Новомосковск» и ее руководителя за помощь в развитии хоккея в нашем регионе и выразил надежду, что строительство арены будет завершено в срок и качество при этом не пострадает.

В здании нового крытого тренировочного катка расположатся:

ледовое поле 30х60 метров,

зал силовой подготовки,

раздевалки,

медкабинет,

комната спортинвентаря

и сушилки.

На тренировочном катке планируются открытий отделения для занятий фигурным катанием и хоккеем. Так же для всех желающих будут предусмотрены массовое катание на коньках и занятия групп здоровья.