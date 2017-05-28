В центральном парке Тулы прошел Фестиваль экстрим-спорта

Участники состязались в нескольких видах обычного и экстремального спорта, а также смогли пройти экспресс-исследование на СПИД.

27 мая в Центральном парке состоялось красочное и жаркое событие — Фестиваль экстремального спорта. Спортивный праздник охватил весь Центральный парк: на спортплощадке немыслимые пируэты крутили скейтеры и роллеры, на большом кругу соревновались паркуристы и танцоры, а в детском городке в эстафетах участвовали целые семьи.

— Очень приятно видеть такое большое количество спортивных, подтянутых, бодрых людей, — говорит Ольга Слюсарева, депутат Тульской областной Думы, председатель общественного совета партийного проекта «Детский спорт». — Благодаря таким проектам «Единой России» мы с каждым соревнованием наблюдаем всё большее количество участников, и особенно радостно, что среди них много молодежи и детей. И даже если эти ребята не свяжут свою судьбу с профессиональным спортом — они пронесут любовь к нему через всю жизнь и привьют ее уже своим детям. Это замечательно.

Сотни участников пришли в этот день на соревнования. Большое количество детей и молодежи приняли участие в экстремальных заездах на скейтах, роликах, BMX и даже на самокатах — оказалось, что и на нем можно делать головокружительные трюки!

Около 20 крепких парней соревновались на площадке для воркаута.

Многие из них занимаются этим видом спорта по 4−5 лет и сейчас могут продемонстрировать удивительную силу, выносливость и искусство владеть своим телом.

А на большом круге огромную толпу собрал баттл по брейк-дансу и хип-хопу. Даже маленькие дети показывали такой класс, что взрослые не могли глазам поверить! Кстати, на эти соревнования приехали участники из Москвы, Орла, Калуги и других городов. Здесь же не менее зрелищные выступления показывали паркуристы.

Но, пожалуй, самыми веселыми и массовыми стали семейные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья». Принять участие в эстафете хотело так много семей, что пришлось даже проводить между ними конкурс. А забеги получились невероятно жаркими и напряженными!

Для тех, кто хотел узнать больше о своем здоровье, в парке были организованы площадки для экспресс-обследований.

Туляки смогли измерить уровень угарного газа в легких, степень насыщения крови кислородом, сделать кардиограмму и сдать кровь на ВИЧ. А курильщики, которые мечтают отказаться от этой вредной привычки, могли проконсультироваться со специалистами-наркологами и обменять сигареты на сок в рамках акции «Выбери здоровье!»

В этот день с Фестиваля экстремальных видов спорта был дан старт региональному проекту «Спортивный марафон». Он проводится в Тульской области уже в пятый раз и за эти годы собрал более 100 тысяч участников. В ближайшие недели разнообразные спортивные соревнования пройдут во всех районах области, а затем лучших спортсменов ждет большой финал.

— В этом году марафон юбилейный, — говорит Виктория Кашулкина, председатель Фонда содействия проектам в сфере образования и здравоохранения. — И очень приятно, что с каждым годом все больше туляков принимает участие в спортивных соревнованиях и ведет активный, здоровый образ жизни.

Праздник спорта в Центральном парке организовали молодежные организации «Дружина «Авега» и «Экспресс-Арт» при поддержке регионального отделения «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России».

Николай Воробьев, секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Тульской областной думы С этого фестиваля дали старт сразу нескольким спортивным проектам партии — «Спортивный марафон», «Папа, мама, я — спортивная семья», «Экстрим-спорт». Несмотря на то, что региональных победителей того же марафона или семейных состязаний мы узнаем только через некоторое время, я уверен, что к финишу мы придем все вместе, и даже увеличившимся количеством участников проекта. Региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже не первый год проводит эти спортивные соревнования, и с каждым годом желающих принять участие в них становится все больше. В конечном итоге каждый из участников окажется победителем, потому что ничто так не укрепляет здоровье и не закаляет дух, как занятия физкультурой и спортом.

Организаторы праздника — молодежная общественная организация «Клуб исторической реконструкции «Дружина «Авега» города Тулы, молодежная организация «Экспресс-Арт» при поддержке регионального отделения «Единой России» и молодежной организации «Молодая Гвардия Единой России». Фестиваль проведен на средства муниципального гранта при поддержке администрации Тулы.