19-летний студент отобрал мобильник у жителя Новомосковска

Молодой человек ранее уже имел проблемы с законом.

В дежурную часть отдела МВД по Новомосковску с заявлением обратился 42-летний мужчина.

Он сообщил, что рано утром около дома 6 по улице Чапаева неизвестный, применив насилие опасное для жизни, отобрал мобильный телефон. Ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Разыскивая нападавшего, полицейские воспользовались записями с камер видеонаблюдения. Вскоре стражами порядка была установлена личность молодого человека, который предположительно мог совершить данное противоправное деяние. Оперативниками он был задержан и доставлен в дежурную часть.

Ранее судимый за кражи 19-летний студент технического колледжа признался в совершении преступлении. При проведении обыска похищенный телефон был обнаружен и изъят. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.162 КК РФ «Разбой».