Туляк фиктивно прописал у себя дома 10 мигрантов
За регистрацию каждого мужчина получил 500 рублей.
Заместитель прокурора Привокзального района Тулы утвердил обвинительный акт в отношении жителя пос. Косая гора 28-летнего Евгения М.
Мужчине грозит наказание за фиктивную прописку у себя в квартире мигрантов.
Туляк за 500 рублей за каждого зарегистрировал 10 иностранных граждан.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 59 г. Тулы для рассмотрения по существу.
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