Туляк фиктивно прописал у себя дома 10 мигрантов

Заместитель прокурора Привокзального района Тулы утвердил обвинительный акт в отношении жителя пос. Косая гора 28-летнего Евгения М.

Мужчине грозит наказание за фиктивную прописку у себя в квартире мигрантов.

Туляк за 500 рублей за каждого зарегистрировал 10 иностранных граждан.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 59 г. Тулы для рассмотрения по существу.