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Туляк фиктивно прописал у себя дома 10 мигрантов

Туляк фиктивно прописал у себя дома 10 мигрантов

За регистрацию каждого мужчина получил 500 рублей.

Заместитель прокурора Привокзального района Тулы утвердил обвинительный акт в отношении жителя пос. Косая гора 28-летнего Евгения М.

Мужчине грозит наказание за фиктивную прописку у себя в квартире мигрантов.

Туляк за 500 рублей за каждого зарегистрировал 10 иностранных граждан.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 59 г. Тулы для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:37 +2
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