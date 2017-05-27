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Туляк: «Школьный стадион превратился в кинологическую площадку»
фото Дениса Гусарова

Туляк: «Школьный стадион превратился в кинологическую площадку»

На Зеленстрое в Туле владельцы собак выгуливают своих питомцев на спортивном стадионе.

В редакцию Myslo обратился читатель портала Денис Гусаров с просьбой помочь решить проблему ежедневного выгула собак на школьном стадионе.

– Каждый день жители нашего района выгуливают своих питомцев по утрам и вечерам без намордников и поводков на школьном стадионе у Центра образования №15. Это не совместимо с прилегающей территорией школьного образования.

Человеческая бессовестность дошла до такой степени, что пускают собак на покрытие стадиона, где занимаются наши дети!!!

У школы висит камера наружного наблюдения, где все зафиксировано! Как на это может закрывать глаза директор? – рассказал он.

По словам мужчины, табличка «Выгул собак запрещен» отсутствует. 

– Стадион превратился в кинологическую площадку! Собаки гадят прямо на покрытии! Директору не однократно писали на сайт просьбы отреагировать на проблему, но, к сожалению, безрезультатно. Вынуждены поднять вопрос на обще обозрение, – написал Денис Гусаров.

Кстати, согласно правилам благоустройства Тулы, выгуливать собак на детских площадках, на территориях учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта запрещено. Это же правило распространяется и на другие общественные места: пешеходные дорожки, тротуары, скверы и дворах.

Если собака сделала «свои дела» в неположенном месте, то ее владелец обязан убрать результат жизнедеятельности своего питомца.

Большие собаки должны выгуливаться в наморднике и на коротком поводке. Если же эти правила не соблюдаются, то в первый раз на хозяев составляют протоколы, а во второй штрафуют от 1 до 3 тысяч рублей.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:06 +14
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