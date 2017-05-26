Тульский филиал ГТРК отметил 150-летний юбилей

Фото Алексея Зотова.

26 мая 2017 года тульский филиал ГТРК отметил сразу два юбилея: 60-летие тульского телевидения и 90-летие областного радио.

Поздравить телерадиокомпанию в «Тульском театре драмы» собрались первые лица Тулы и области. Первым сотрудников ГТРК поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Тульская область стояла у истоков отечественного радиовещания. За 90 лет пройден долгий путь. От ретрансляции столичных радиостанций до регионального прямого эфира на «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяке». Сегодня в области вещают уже 14 радиостанций. 60 лет назад начала работу первая в Советском Союзе телестудия, расположенная в районном центре – Сталиногорске. Сегодня в сферу радио и телевидения пришли современные технологии. Но в ней по-прежнему не обойтись без вас — настоящих профессионалов, талантливых и творческих людей. Уверен, что у нашего областного радио и телевидения большое и яркое будущее, и сомнений в этом нет!

Губернатор поблагодарил коллектив Государственной телерадиокомпании «Тула» за добросовестный труд и верность выбранному делу. Особые слова благодарности Алексей Дюмин выразил ветеранам профессии.

Губернатор вручил отличившимся сотрудникам региональные награды и передал телерадиокомпании ключи от нового автомобиля.

Поздравить тульских коллег приехал заместитель и генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов. Он поблагодарил журналистов за отличную работу и вручил грамоты успешным сотрудникам.

- Я каждый раз приезжаю в Тулу с радостью. Я хорошо знаю историю тульского ГТРК. Это один из лучших филиалов среди 94 во всей стране, - сказал Рифат Сабитов. – Я хочу передать слова благодарности от генерального директора всем сотрудникам, ветеранам, телезрителям и радиослушателям.

К собравшимся обратился также директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов:

- Могу с уверенностью сказать, что нынешний коллектив нашей телерадиокомпании – это профессиональная команда единомышленников. Наверное, в этом секрет успеха и нашего лидерства. Мы – большая и дружная семья ВГТРК: телеканал «Россия 1», телеканал «Россия 24», «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк». Спасибо, что смотрите и слушаете. Идём дальше!

Гостей праздника познакомили с историей создания тульского ГТРК. Впервые тульское радио зазвучало в эфире в 1927 году. Тогда на ул. Коммунаров около Кремля был установлен большой репродуктор. Это событие навсегда изменило жизнь туляков. Новости теперь могли узнавать даже те жители города, которые не умели читать. Радио оповещало горожан обо всех важных событиях, в том числе о начале войны и Победе.

1 января 1957 году началась история тульского областного телевидения. Первая студия располагалась в Сталиногорске, именно так назывался современный Новомосковск. Небольшая студия оказалась третьей в Москве после Московской и Ленинградской. Телевидение было областным и только в начале 90-х получило статус государственного. В это же время редакция перебралась в современное здание ГТРК – бывший дом политпросвешения на ул. Староникитской в Туле. С тех пор, основное место в сетке вещания занимают новости. За 60 лет многое изменилось, технологии шагнули далеко вперед.

Сегодня 1 миллион человек каждый день включает телевизор, чтобы посмотреть выпуск тульских «Вестей».

ГТРК вещает во всех районах области.

Виктория Живейнова, редактор группы подготовки телепрограмм

- В этой телерадиокомпании я работаю уже 12 лет. И попробовала себя в разных ролях и каждая из них подарила мне то-то особенное. Журналистская работа заставляла постоянно развиваться, вникать в разные темы. Работа ведущей заставляет все время испытывать волнение, потому что выход в прямой эфир даже спустя много лет работы – это стресс. Сейчас я занимаю должность редактора, и с каждым днем все больше и больше познаю родной язык и не перестаю ему удивляться. Я желаю всем своим коллегам творческих успехов и дальнейшего процветания!

Виктор Щеглов, ведущий «Радио-Россия-Тула»:

- Работе на радио ГТРК я посвятил 40 лет своей жизни, 25 из которых трудился в штате. Профессия – это моя жизнь. Она подарила мне много событий и встреч с интересными людьми. Я желаю любимой телерадиокомпании успехов и новых программ. Пусть у вас будет как можно больше поводов организовывать такие приятные встречи. Ну и, конечно, желаю, чтобы в рядах сотрудников было много талантливой молодежи. Развивайтесь! Ну а мы, ветераны, всегда готовы в этом помочь.

Галина Цой, ведущая телепрограмм:

- Я столько лет посвятила работе на телевидении, что кажется, родилась в этой профессии. За эти годы я стала внимательнее относиться к людям, чувствовать их судьбы. Стала более раскованной и научилась быстро ориентироваться в ситуации. Я обожаю свою родную телерадиокомпанию. И хочу пожелать, чтобы эта мощная дата была малюсенькой вехой на длинном пути ГТРК «Тула». Пусть будущее будет еще прекраснее прошлого. И этого я желаю не только своим коллегам, но и всем тем, кто нас любит!